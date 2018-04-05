В Свердловской области из-за смога объявлено экстренное предупреждение

Свердловскую область на три дня окутает смог. В регионе сложились неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания в атмосфере вредных примесей. В связи с этим было объявлено о первой степени опасности. Экстренное предупреждение будет действовать до 20:00 7 апреля, рассказали АН «Между строк» в ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Пока случаев задымлённости и появления несвойственного воздуху запаха государственными метеостанциями в регионе не зафиксировано. Предприятиям рекомендовано снизить выбросы, а автомобилистам — пересесть на общественный транспорт. Синоптики предполагают, что к 8 апреля ветер и осадки разгонят смог.