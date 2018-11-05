В Свердловской области из-за сильных снегопадов объявлено штормовое предупреждение

Свердловские синоптики и спасатели объявили штормовое предупреждение в регионе из-за сильных снегопадов на этой неделе. Отмечается, что возможны чрезвычайные ситуации из-за налипания мокрого снега до 35 мм на провода, это может привести к отключению электричества. Жителям рекомендуют быть осторожными на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач над головой. При эксплуатации электробытовых приборов нужно соблюдать меры пожарной безопасности.

«Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Штормовое предупреждение направлено в органы власти, местного самоуправления, заинтересованные министерства, ведомства и на объекты инфраструктуры для принятия мер по готовности всех сил и средств к реагированию на возможные аварийные ситуации», — говорится в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Ожидаются также перебои в работе автомобильного транспорта. Водителям рекомендуется быть предельно внимательными и выбирать скорость, позволяющую контролировать автотранспортное средство при резком ухудшении погодных условий. При нештатных ситуациях, авариях необходимо позвонить по телефонам единой дежурно-диспетчерской службы Нижнего Тагила: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.