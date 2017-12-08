В Свердловской области из-за распылённого газа госпитализировали семерых школьников

В Ревде от распылённого на линейке неизвестного газа в школе № 29 пострадали 15 человек, среди них 13 детей и двое учителей, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет Ura.ru. Подробности произошедшего описывают сами ученики в социальной сети «ВКонтакте». Семерых учеников пришлось госпитализировать.

«Госпитализированы семь школьников, остальные пострадавшие находятся дома», — уточняет источник издания.

По словам собеседника издания, ЧП произошло в 9:30 во время линейки, посвящённой предстоящему Дню героев Отечества. Неожиданно упал в обморок восьмиклассник, его отнесли в учительскую и привели в чувство. В это же время, с промежутком в пять-десять минут, другие дети также начали падать в обморок один за другим. Все пострадавшие — ученики 8-10 классов. Кроме того, стало плохо двум учителям. У всех пострадавших был озноб, головокружение, рвота. Очевидцы предполагают, что кто-то распылил баллончик, по другой информации, произошла утечка газа.

Дети, которые оказались в больнице, рассказывают в соцсетях, что их уже допросили полицеские, но делиться с кем-то информацией о произошедшим они им запретили — в интересах следствия.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области рассказали, что сейчас выясняют подробности произошедшего, и пообещали прокомментировать позже.

Обновлено: Позднее ЧП прокомментировали в Следственном комитете.