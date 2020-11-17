В Свердловской области из-за нехватки мест 59-летнюю пациентку с раком и диабетом выписали из больницы ночью и отправили домой в другой город

Из-за нехватки мест 59-летнюю жительницу Краснотурьинска с онкологическим заболеванием и сахарным диабетом выписали из больницы Верхотурья поздно вечером. По словам дочери, 59-летнюю пациентку выписали спустя всего два дня после реанимации.

Как пишет издание «Вечерний Краснотурьинск», 14 ноября около 21:30 девушке позвонила её мать и попросила срочно забрать домой. Дочери пришлось экстренно ехать за 140 км от Краснотурьинска до Верхотурья.

«Сначала нам сказали, что маму выпишут в воскресенье, 15 ноября, и даже время спросили, во сколько приедут родственники, – говорит дочь Екатерина. – А вышло, что выписка неожиданно началась в субботу, в 21:30. В это время мама позвонила в слезах и сообщила, что её срочно нужно забрать. По словам мамы, медсестра принесла выписку и в грубой форме, на повышенных тонах сказала, что нужно освободить место. Сейчас у мамы давление и уровень сахара в крови скачет, дышать сложно. В субботу утром ещё в больнице мерили сатурацию - 91-92. При выписке дальнейшего лечения и рекомендаций не дали. Сказали, что все наладится через полгода. Вышвыривать иногородних пациентов ночью, думаю, как минимум, бесчеловечно».

59-летнюю женщину госпитализировали в больницу с признаками коронавируса, и по данным оперштаба, 14 ноября состояние у пациентки уже не было клинических проявлений болезни, тесты на наличие коронавируса были отрицательные. Таким образом, показаний для дальнейшего нахождения в стационаре не было.