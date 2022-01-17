В Свердловской области из-за халатности матери в огне погибли двое малолетних детей 

В Екатеринбурге 16 января во время пожара погибли две девочки трёх и четырёх лет. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области, дети отравились угарным газом.

По данным следствия, ранее судимая 34-летняя мать девочек вместе со своим сожителем ушла в магазин, оставив дочерей одних в частном доме на улице Источной. По непонятным причинам в доме случился пожар, повлекший сильное задымление. Вернувшись домой, мать девочек обнаружила их без сознания.

«Были приняты меры к тушению возникшего возгорания и вызову скорой помощи для пострадавших детей. Однако спасти жизнь малолетних не удалось: при доставлении в больницу они скончались», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что дом, где проживали погибшие девочки, не имел печного отопления. Помещение обогревалось за счёт электрообогревателей.

Следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбурга СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.