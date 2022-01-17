В Свердловской области из-за халатности матери в огне погибли двое малолетних детей 

В Екатеринбурге 16 января во время пожара погибли две девочки трёх и четырёх лет. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области, дети отравились угарным газом.
По данным следствия, ранее судимая 34-летняя мать девочек вместе со своим сожителем ушла в магазин, оставив дочерей одних в частном доме на улице Источной. По непонятным причинам в доме случился пожар, повлекший сильное задымление. Вернувшись домой, мать девочек обнаружила их без сознания.
«Были приняты меры к тушению возникшего возгорания и вызову скорой помощи для пострадавших детей. Однако спасти жизнь малолетних не удалось: при доставлении в больницу они скончались», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что дом, где проживали погибшие девочки, не имел печного отопления. Помещение обогревалось за счёт электрообогревателей.
Следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбурга СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.
«Семья, в которой произошла трагедия, является неполной и неблагополучной. В отношении матери сотрудники полиции территориального ОВД ранее уже возбуждали административное производство по ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее воспитание собственных детей). Женщина проживала с нигде официально нетрудоустроенным и ранее несудимым мужчиной 1981 года рождения. Сама же хозяйка жилища ранее имела опыт нарушения действующего законодательства, привлекалась к уголовной ответственности за побои (ч. 1 ст. 116 УК РФ) и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). По одной из отрабатываемых представителями МВД версий, возможной причиной пожара могла стать неисправная электропроводка. Возможным эпицентром возгорания могло быть место расположения дивана, где были обнаружены соответствующие следы. При осмотре тел девочек внешних признаков насильственной смерти сыщики не обнаружили, скорее всего, дети надышались смертельным едким дымом. Жилище печного и центрального отопления не имело, оно обогревалось при помощи электроприборов. Собранные по данному факту материалы полиция передала для принятия процессуального решения в Следственный комитет», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.