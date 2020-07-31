В Свердловской области из-под охраны полиции украли фуру с арестованным контрафактным алкоголем

Курьёзная ситуация произошла в конце июля в городе Берёзовском Свердловской области. По информации АН «Между строк», сотрудники Управления собственной безопасности областного полицейского главка остановили на выезде из города фуру с алкоголем, в которой находилось около 100 тысяч бутылок водки. У полицейских возникли подозрения, что спиртное может быть контрафактным, и они арестовали автомобиль вместе с товаром, поместив грузовик в гаражный бокс и опечатав его.

«Эсбэшники проводили спецоперацию, поскольку считают, что местные полицейские “крышуют” нелегальный алкотрафик. Через пару дней гаражный бокс открыли, но алкоголя в фуре уже не было — неизвестные разобрали стенку гаража и вытащили все коробки», — говорит собеседник редакции.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых косвенно подтвердил информацию, заявив, что по данному факту возбуждено уголовное дело, но ни статью, ни какие-либо подробности уточнять в интересах следствия не стал.