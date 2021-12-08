В Свердловской области ищут опасные горки для катания 

Сотрудники ГИБДД на территории всей Свердловской области проводят рейд «Горка», чтобы исключить катание детей на опасных горках рядом с проезжей частью.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, во время рейда наряды ДПС пресекают катание детей с опасных горок и передают о них информацию коммунальным службам, а те, в свою очередь, должны ликвидировать горку: засыпать противогололёдной смесью, песком или просто разрушить скользкое покрытие. Жители также могут сообщить о таких горках по телефонам 02 или 112.

В прошлом году, по данным ведомства, в рамках подобного рейда было ликвидировано более 900 опасных горок.

Напомним, в конце октября 2021 года в Североуральске рейсовый автобус проехал по пятилетней девочке, которая каталась с братьями на ледянке возле дороги.