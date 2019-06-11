В Свердловской области ищут байкеров, напавших на операторов придорожных камер

В Свердловской области полиция разыскивает байкеров, подозреваемых в нападении на операторов передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, пишет Znak.com.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, в выходные 8–9 июня на автодороге Мезенское — Заречный и трассе Екатеринбург — Тюмень (обход посёлка Белоярского) произошло сразу два таких инцидента. По данным фактам отделом внутренних дел Заречного проводится проверка, байкеров разыскивает полиция. По словам Валерия Горелых, на установление личностей дебоширов ориентированы наряды ГИБДД, в том числе мотовзвод ДПС и участковые уполномоченные.

Отмечается, что все камеры фотовидеофиксации размещаются и контролируются управлением ГИБДД. Комплексы устанавливаются на основе анализа аварийности, а также с учётом серьёзных дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли или пострадали люди. Основная цель размещения спецоборудования — сохранение жизни и здоровья участников движения, а это недостижимо без проведения профилактических мероприятий по выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения.

По словам полковника Горелых, в местах, где было совершено нападение байкеров, значительно снизилось количество серьёзных аварий после установки камер. Так, в 2018 году на автодороге Мезенское — Заречный зарегистрировано 25 ДТП, в которых один человек погиб и трое получили травмы, в том числе ребёнок. В 2019 году на данном участке произошло два ДТП, в которых травмы получили три человека. На участке автодороги Екатеринбург — Тюмень в 2018 году произошло 53 дорожно-транспортных происшествия с семью погибшими, в числе которых был ребёнок, ещё 18 человек, включая четырёх детей, получили травмы. В 2019 году здесь произошло три аварии с тремя пострадавшими.