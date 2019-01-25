В Свердловской области инвалида заставляют въехать в дом без воды, света и газа

В Сухом Логу Свердловской области ветеран и инвалид войны в Афганистане 52-летний Андрей Ситников шестой год не может въехать в дом, который был построен для него по социальной программе Фондом жилищного строительства, пишет Ura.ru.

«В доме отсутствуют инженерные сети, то есть не подключены электричество, водопровод, канализация, газ. Тем не менее чиновники горадминистрации приняли дом, по их документам он пригоден для проживания», — рассказал Андрей Ситников.

В 2013 году Ситников отказался от непригодного для жизни дома, но через три года власти начали настаивать, чтобы он принял жильё.

«Такое впечатление, что сухоложские судьи выполняют команды из мэрии. Дом не подключён к сетям, а суд упорно принимает решение, что они есть, а я их, видимо, не вижу. В итоге лишь в 2018 году, при рассмотрении апелляции в Свердловском областном суде, было принято решение в мою пользу. Представители мэрии со своими подложными документами, с одной стороны, утверждали, что дом ко всему подключён, а в то же время выпросили отсрочку для подключения до конца 2018 года, но по-прежнему ничего не сделано. Сейчас администрация через суд снова просит отсрочку, теперь им надо полтора года. Быстрее подключить они не могут, суд назначен на 29 января», — добавил Ситников.

В администрации Сухого Лога на вопрос издания заявили, что дом подключён ко всем сетям. Правда, сделали оговорку, что нет газа.