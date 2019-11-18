В Свердловской области и ещё 43 регионах законы о митингах противоречат Конституции

Телеграм-канал «Апология протеста» завил о том, что 44 региональных закона о митингах противоречат Конституции России. Ранее Конституционный суд постановил, что власти субъектов не имеют права устанавливать запрет на митинги возле органов государственной и муниципальной власти.

Территориальные запреты на массовые акции возле органов госвласти, по данным «Апологии протеста», ввели: Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская область, Калужская область, Камчатский край, Карачаево-Черкесская Республика, Кемеровская область, Костромская область, Краснодарский край, Курганская область, Ленинградская область, Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Новгородская область, Новосибирская область, Орловская область, Псковская область, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Республика Коми, Республика Северная Осетия — Алания, Республика Татарстан (Татарстан), Рязанская область, город Санкт-Петербург, Саратовская область, Свердловская область, город Севастополь, Смоленская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Чувашская Республика — Чувашия.

По данным правозащитников, большинство регионов установили «антимитинговую зону» вокруг зданий госорганов на расстоянии от 5 до 250 метров. В 15 регионах действует запрет для митингов (шествий, демонстраций и собраний) на территориях, «непосредственно прилегающих к зданиям» государственных и муниципальных органов власти.

«Самый большой запретный радиус установили власти Камчатского края — 250 метров. В ЯНАО запрет на митинги около государственных и муниципальных органов оказался единственным региональным запретным местом», — указывает «Апология протеста».

«Апология протеста» обратилась в региональные парламенты и к прокурорам с просьбой исключить запреты из местных законов.

В ноябре Конституционный суд признал положения закона о публичных мероприятиях Коми не соответствующими Конституции и обязал внести в него изменения. Кроме того, суд обязал другие субъекты внести правки в свои законы. Суд подчеркнул, что региональным властям необходимо «избегать вторжения в предметы федерального владения».