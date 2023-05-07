В Свердловской области горит более 33 тысяч гектаров леса, эвакуировано почти 1300 человек 

По ситуации на 7 мая на территории Свердловской области действуют 53 лесных пожара на территории более 33 тысяч гектаров леса, сообщает в своём Telegram-канале МЧС Свердловской области.

За прошедшие сутки удалось локализовать 15 возгораний. Восемь пожаров на площади 759 гектаров удалось ликвидировать полностью. Общая группировка специалистов по борьбе с пожарами на Среднем Урале выросла до 2,5 тысячи человек. В тушении огня используется авиация МЧС России и 496 единиц спецтехники.

Как сообщил на своей официальной странице мэр Нижнего Тагила Вячеслав Пинаев, сегодня был ликвидирован низовой пожар в 3,8 км от посёлка Антоновское. Открытого очага нет, добровольцы проводят тушение локальных очагов. Также была произведена опашка Антоновского и Чащино. Пожар площадью 4 гектара был ликвидирован и в Усть-Утке.

Сложная ситуация наблюдается вблизи Артёмовска, Верхней Пышмы, Берёзовского, Ревды, Дегтярска, Богдановича. Там в общей сложности эвакуировали 935 человек. В Горноуральском ГО эвакуировали 160 человек из санатория «Ленёвка» и 58 из ДК «Карасиха».