В Свердловской области главу Региональной энергетической комиссии Владимира Гришанова понизили в должности после скандала с ФАС

Председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Владимира Гришанова понизили в должности после скандала с Федеральной антимонопольной службой. Как следует из указа губернатора Евгения Куйвашева, теперь Гришанов занимает пост замглавы ведомства, сообщает «Правда УрФО».

В настоящее время Гришанов продолжает оставаться руководителем РЭК, но с приставкой и.о. до тех пор, пока на вакантное место не подберут новую подходящую кандидатуру.

Напомним, новый контракт с Владимиром Гришановым до 2022 года заключили в мае. Но ФАС отказалась согласовать его кандидатуру. В Федеральной антимонопольной службе заявили, что в последние годы комиссия допускала систематические и грубые нарушения законодательства о госрегулировании тарифов. Евгений Куйвашев, несмотря на заявления в ФАС, сначала не согласился отправить в отставку Гришанова. Но позже в РЭК была введена должность ещё одного заместителя, которую в итоге и занял Владимир Гришанов.

Гришанов возглавлял орган тарифного регулирования Свердловской области с 2010 года, в апреле 2020 года истёк последний срочный контракт.