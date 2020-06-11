Губернатор Куйвашев, несмотря на позицию ФАС, отказался расторгать договор с председателем РЭК

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не согласился отправить в отставку главу Региональной энергетической комиссии Владимира Гришанова, несмотря на отказ Федеральной антимонопольной службы согласовать его кандидатуру, со ссылкой на департамент информационной политики региона пишет Znak.com. Новый контракт с Гришановым до 2022 года заключили в мае.

«Все регламентные процедуры, предусмотренные при подобных назначениях, были проведены. Какой бы то ни было официальной позиции ФАС России по данному вопросу в адрес Свердловской области не поступало. Профессионализм Гришанова не вызывает сомнений», — заявили в департаменте.

10 июня на сайте ФАС появилось сообщение о том, что служба не согласовала кандидатуру Владимира Гришанова на пост председателя РЭК: в ФАС заявили, что в последние годы комиссия допускала систематические и грубые нарушения законодательства о госрегулировании тарифов.

Гришанов возглавляет орган тарифного регулирования Свердловской области с 2010 года, в апреле 2020 года истёк последний срочный контракт.

В 2019 году Федеральная антимонопольная служба России указала на допущенные РЭК ошибки при установлении предельного единого тарифа для регионального оператора, а в октябре 2018 года ФАС отменила 20 тарифов, которые приняла Региональная энергетическая комиссия Свердловской области. В ходе выездной проверки специалисты ведомства обнаружили, что РЭК нарушила законодательство в области государственного регулирования цен в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.