В Свердловской области ГИБДД в разгар пандемии коронавируса приостановила запись на Госуслугах и ввела живую очередь

Управление ГИБДД по Свердловской области официально приостановило предварительную запись на получение услуг регистрационно-экзаменационных подразделений на портале госуслуг, сообщает отдел пропаганды ведомства.

По словам представителей Госавтоинспекции, это связано с техническими сбоями во взаимодействии ведомственных информационных систем с Единым порталом государственных и муниципальных услуг.

«В ближайшее время приём граждан по вопросам представления государственных услуг по линии Госавтоинспекции будет осуществляться с использованием систем электронной очереди или в порядке живой очереди. Соответствующее указание МВД России уже направлено в территориальные подразделения», — отметили в УГИБДД.

В УГИБДД добавили, что сейчас принимаются необходимые меры по восстановлению взаимодействия с порталом. Когда система будет отлажена, об этом известят отдельно.

В ведомстве предупредили, что приём в подразделениях будет вестись с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки, с соблюдением всех противоэпидемических мер. При этом в последнее время участились жалобы автомобилистов на огромные очереди в регистрационно-экзаменационное подразделение УГИБДД на улице Шаумяна в Екатеринбурге.

Автомобилисты уже давно жалуются на трудности с подачей заявок и необходимых документов на регистрацию транспортных средств, сдачу экзаменов, получение либо замену водительских удостоверений через портал.

Преимущество предварительной записи на портале госуслуг было не только в том, что не надо стоять в очереди. При оплате госпошлины на портале предоставлялась скидка 30%.