В Свердловской области ФСБ задержала машину с 10 кг наркотиков в багажнике

Сотрудники управления ФСБ России по Свердловской области задержали наркокурьеров, которые ехали из Екатеринбурга в Богданович, сообщает Центр общественных связей ведомства.

По данным ФСБ, задержанными оказались члены межрегиональной преступной группы — двое мужчин действовали как курьеры и везли оптовую партию наркотиков.

«При обследовании машины, на которой наркокурьеры перевозили запрещённые средства, обнаружено и изъято 10 килограммов наркотического средства — А-пирролидиновалерофенона (А-PVP), являющегося производным наркотического средства N-метилэфедрона», — рассказали в областном управлении ФСБ России.

Следственный отдел УФСБ России по Свердловской области возбудил уголовное дело о незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотических средств. Наркокурьерам грозит от 15 лет тюрьмы.