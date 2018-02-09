В Свердловской области экс-гендиректор предприятия вернул работникам многомиллионный долг

В Кушве бывшего руководителя промышленного предприятия оштрафовали на 50 тысяч рублей за невыплату заработной платы, сообщают в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. Долг бизнесмена перед 443 работниками составлял 14 млн 867 тысяч рублей.

По информации следствия, с февраля по апрель 2017 года сотрудникам одного из предприятий частично не выплачивалась зарплата. В совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ, подозревался бывший директор предприятия.

«После того как привлечение к уголовной ответственности за данное деяние обрело для подозреваемого реальные очертания, он пересмотрел свой подход к соблюдению конституционного права работников на вознаграждение за труд. Таким образом, в ходе следствия подозреваемый свою вину признал и в полном объёме погасил образовавшуюся перед работниками задолженность», — отметили в СК.

Поскольку ущерб был возмещён, а за совершение преступления обвиняемый привлекался впервые, уголовное дело было прекращено и назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.