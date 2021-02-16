В Свердловской области двое людей погибли при попытке хищения металлоконструкций из-за обрушения кровли котельной

В посёлке Бисерть Свердловской области произошло обрушение кровли котельной на территории неиспользуемого завода. По информации регионального МЧС, под завалами погибли двое людей.

Сообщение об обрушении поступило в МЧС в 11:56. Очевидец рассказал, что под завалами на территории нефункционирующей котельной бывшего завода могут находиться люди. На место инцидента отправились сотрудники пожарно-спасательной части посёлка Бисерть. При осмотре спасатели нашли тело одного погибшего. Для поиска второго человека спасатели привлекли кинологический расчёт, также на месте работали 93 человека и 23 единицы техники, в том числе от МЧС России были задействованы 60 человек личного состава и 11 единиц спецтехники. Поисковые работы продлились почти 10 часов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу Бисертского городского округа Валентина Суровцева, обрушение произошло во время попытки хищения металлоконструкций из-за тяжести снега.