В Свердловской области до 15 января отменили QR-коды для кафе и ресторанов. Кинотеатрам разрешили 100% наполняемость залов 

С 27 декабря до 15 января губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил QR-коды для входа в кафе и рестораны, фитнес-центры, все отдельно стоящие магазины, а также в салоны красоты, бани и сауны, прачечные и химчистки, детские игровые комнаты. Для входа в эти места никаких документов предъявлять не нужно, сообщил глава региона в своём Instagram.

Кинотеатрам разрешили 100% наполняемость залов, но QR-коды для них по-прежнему сохраняются.

По словам губернатора, временно отменить ограничения стало возможно из-за снижения заболеваемости благодаря прививкам и другим мерам профилактики.

«Никто с высокой точностью не может спрогнозировать, что будет дальше. Накроет ли нас ещё одной волной? Насколько серьёзной она будет? Но уже сейчас понятно, что омикрон — это реальность, с которой рано или поздно столкнёмся и мы. Давайте все выдохнем и возьмём паузу, чтобы снова собраться с силами», — написал Евгений Куйвашев в своём Instagram-аккаунте.

Напомним, ранее губернатор отменил QR-коды при посещении торговых центров с 22 декабря по 20 января. Также глава региона разрешил в этот период кафе и ресторанам работать после 23:00, но при этом проверять QR-коды у клиентов.