В Свердловской области для профилактики коронавируса закроют 13 домов престарелых

Министерство соцполитики Свердловской области выпустило приказ о переводе домов престарелых и других социальных учреждений со стационарным проживанием на закрытый режим работы для профилактики распространения коронавируса, сообщил на брифинге глава ведомства Андрей Злоказов.

Уточняется, что в закрытом режиме сотрудники таких заведений не покидают стен учреждения, чтобы не создать очаг заражения и не подвергнуть риску наиболее уязвимых к инфекции граждан.

Всего из 118 подведомственных Минсоцполитики организаций закрыты 13 — те, что находятся в городах, где уже обнаружены случаи коронавируса.

«Мы понимаем, что возникают дополнительные затраты на оплату труда работников, которые переходят на этот режим, с организацией их питания. Мы считаем меру достаточно оправданной, потому что во главе угла стоит забота о людях, проживающих в социальных стационарных учреждениях», — заявил Андрей Злоказов.

В каждом из подведомственных Минсоцполитики учреждений живёт от 10 до 400 граждан, власти проводят регулярный мониторинг ситуации в организациях. По словам Злоказова, пока в домах престарелых, интернатах и пансионатах Свердловской области нет ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.

Всего на сегодняшний день в Свердловской области выявлено 304 случая заражения COVID-19. Врачи оценивают состояние 18 госпитализированных как тяжёлое, 55 — как средней тяжести, остальных — как удовлетворительное. С момента начала от заболевания вылечились 82 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».