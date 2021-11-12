В Свердловской области дистант для школьников и студентов продлят ещё на неделю

Дистант в школах и учреждениях профобразования по рекомендации Роспотребнадзора продлят до 20 ноября включительно. Как и на этой неделе, в дистанционном режиме будут заниматься ученики 5–11-х классов, а также студенты учреждений среднего профессионального образования.

«Это решение призвано закрепить положительные тенденции, достигнутые в период нерабочих и праздничных дней за счёт разобщения коллективов, эффект от которого фиксируют санитарные врачи», — рассказали в областном оперштабе.

Планируется, что соответствующая информация будет доведена до образовательных учреждений Министерством образования и молодёжной политики Свердловской области.