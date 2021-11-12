Общество

В Свердловской области дистант для школьников и студентов продлят ещё на неделю

12.11.2021 14:00
В Свердловской области дистант для школьников и студентов продлят ещё на неделю

Дистант в школах и учреждениях профобразования по рекомендации Роспотребнадзора продлят до 20 ноября включительно. Как и на этой неделе, в дистанционном режиме будут заниматься ученики 5–11-х классов, а также студенты учреждений среднего профессионального образования.

«Это решение призвано закрепить положительные тенденции, достигнутые в период нерабочих и праздничных дней за счёт разобщения коллективов, эффект от которого фиксируют санитарные врачи», — рассказали в областном оперштабе.       

Планируется, что соответствующая информация будет доведена до образовательных учреждений Министерством образования и молодёжной политики Свердловской области.

  • Напомним, старшеклассников Нижнего Тагила перевели на дистант 8 ноября. Это сделано для санитарно-эпидемиологического благополучия детей и учителей.
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