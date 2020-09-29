В Свердловской области число безработных выросло почти в 5,5 раза

В Свердловской области с начала года количество безработных выросло почти в 5,5 раза — по оперативным данным регионального департамента по труду и занятости населения, к концу сентября количество безработных в Свердловской области превысило 120 тысяч человек, пишет Znak.com.

На 29 сентября в органах службы занятости зарегистрировано 120 157 безработных жителей региона, в то время как на 1 января было зарегистрировано 22 тысячи безработных. Уровень регистрируемой безработицы составил 5,67%.

Основной причиной роста безработицы стала пандемия коронавируса: с конца марта в России были объявлены нерабочие дни, затем в регионах был введён режим повышенной готовности, который ограничивал работу предприятий и передвижение населения. Многие предприятия не смогли продолжать работу, что привело к всплеску сокращений.

Ранее в департаменте по труду и занятости также объясняли, что на количество регистрируемых случаев повлияли государственные пособия по безработице: с 1 марта было повышено как минимальное, так и максимальное пособие по безработице. Так, минимальное составляет 5175 рублей в месяц, максимальное — 13 949 рублей в месяц. Кроме того, безработным также выплачивали по 3 тысячи рублей на каждого ребёнка. В связи с тем, что эти меры поддержки должны быть прекращены с 1 октября, в департаменте ожидают снижения числа безработных к концу осени.