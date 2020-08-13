В Свердловской области чиновники обвинили безработных в мошенничестве

Более тысячи жителей Свердловской области встали на учёт в службу занятости только ради того, чтобы получить пособие по безработице, которое им не положено, заявила на пресс-конференции замдиректора департамента по труду и занятости населения региона Наталия Бордюгова, пишет Ura.ru.

По её словам, беспрецедентные антикризисные меры социальной поддержки со стороны государства спровоцировали рост количества безработных.

«Среди тех, кто обратился в службу занятости, уволенные в последние месяцы составляют только около 40%. Остальные — это те, кто не работал ранее или ушёл с работы до 1 марта, [когда началась пандемия коронавируса]», — отметила Наталия Бордюгова.

Она напомнила, что размер пособия по безработице в настоящее время составляет от 5175 рублей до 13 949 рублей, плюс по 3000 рублей положено на каждого ребёнка в семье. На выплаты безработным в Свердловской области за первое полугодие потрачено уже более 3 млрд рублей.

При этом среди получателей пособий по безработице более 1200 человек оказались недобросовестными — они работали скрыто и при этом заявились на получение поддержки от государства, заявила Бордюгова. Данные об этих людях передадут в полицию, а деньги заставят вернуть. Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин оценил подобные действия как мошенничество (статья 159 УК РФ).

В то же время работодатели также были замечены в нечестной игре, признала замдиректора департамента по труду: служба располагает данными о том, что многих свердловчан заставили уволиться в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Все подобные факты переданы в трудовую инспекцию.