В Свердловской области чаще всего подделывают пятитысячные купюры

За прошедший год в Свердловской области банки выявили и изъяли из оборота 1102 фальшивые денежные купюры. Всего Банк России конфисковал на территории региона 5,1 млн рублей. Большая часть обнаруженных подделок — банкноты номиналом 5000 рублей.

Обычно фальшивые купюры распечатаны на принтере. По словам эксперта по исследованию денежных знаков Уральского ГУ Банка России Натальи Завьяловой, есть признаки, по которым можно определить подлинность банкнот. Для этого следует обратить внимание хотя бы на три элемента.

«На настоящих пятитысячных банкнотах однотонное поле в левой части переливается разными цветами при наклоне, есть выпуклые метки для людей с ослабленным зрением, на просвет можно увидеть изображение памятника Муравьёву-Амурскому и число 5000», — отмечает Наталья Завьялова.

В Свердловской области за 2020 год обнаружили 76 фальшивых банкнот номиналом 1000 рублей и 7 — номиналом 500 рублей. Реже подделывают двухтысячные банкноты: в прошлом году было найдено 6 фальшивок.

В Уральском федеральном округе в 2020 году банки убрали из оборота 2374 поддельных денежных знака, а по стране — около 48 тысяч. При этом уровень фальшивомонетничества в стране остаётся стабильно низким — на 1 млн банкнот в обращении приходится 7 подделок.

Информацию о подлинности купюр можно посмотреть на сайте банка России или в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России». Приложение не проверяет подлинность банкнот, но поможет самостоятельно сделать это без использования специального оборудования.