В Свердловской области будут выплачивать премии победителям чемпионатов по профмастерству среди людей с инвалидностью

В Свердловской области победители национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» с этого года будут получать региональные денежные премии до 150 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Чемпионат «Абилимпикс» — один из главных инклюзивных проектов, которые помогают молодым людям с особенностями здоровья реализоваться в своей профессии и в дальнейшем развивать приобретённые навыки, становиться успешными и востребованными специалистами. До 90% участников чемпионатов трудоустраиваются.

Уральцы, участвующие в чемпионатах, традиционно становятся лучшими в промышленной робототехнике, токарных работах, экономике и бухгалтерском учёте, веб-дизайне, веломеханике, инженерном дизайне, клининге и других направлениях. Так, в прошлом году победителями по основным и дополнительным компетенциям чемпионата «Абилимпикс» стали 23 студента свердловских колледжей и вузов.