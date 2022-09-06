В Свердловской области будут судить банду рэкетиров, крышевавших похоронный бизнес

Прокуратура Свердловской области направила в Сысертский районный суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении банды рэкетиров. В зависимости от роли в преступной группировке, злоумышленников будут судить за грабёж и вымогательство, совершённые группой лиц по предварительному сговору, а также за принуждение к совершению сделки.

По версии следствия, четверо обвиняемых с сентября 2019 по август 2020 года принуждали к отказу от сделок предпринимателей в сфере ритуальных услуг, вымогали деньги, уничтожали их имущество и совершали грабежи.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, один из членов группировки устроился работать в муниципальное учреждение, получив доступ к информации о нуждающихся в оказании ритуальных услуг и о предпринимателях, оказывающих таковые. Эти сведения он сообщал своим подельникам, которые приезжали к предпринимателям, угрожали им и вымогали деньги, требуя отказаться от оказания ритуальных услуг конкретному клиенту. Далее преступники подыскивали другие ритуальные агентства и требовали деньги за их «крышевание», угрожали расправой и порчей имущества за неисполнение.

Полицейские задержали банду ещё в августе 2020 года, однако для рассмотрения по существу в суд дело было направлено только сейчас.