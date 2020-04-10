В Свердловской области будут ежедневно производить 250 аппаратов ИВЛ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своём Instagram заявил, что уже к концу апреля в регионе будут ежедневно производить 250 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), которые необходимы пациентам с тяжёлой формой коронавируса.

«Нам повезло — в Свердловской области работает три крупных производителя аппаратов ИВЛ: Уральский приборостроительный завод, компания “Тритон-Электроникс” и Уральский оптико-механический завод. Сейчас они производят 25 аппаратов в сутки. Но учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку, было принято решение об увеличении их мощностей в 10 раз», — написал глава региона.

Он также сообщил, что на сегодняшний день в Свердловской области находится более 50 предприятий, выпускающих широкий спектр продукции медицинского назначения. Среднегодовой объем её выпуска превышает 6,5 млрд рублей.

Чтобы помочь отрасли развиваться, в регионе будет создан федеральный консорциум разработчиков и производителей медтехники. 10 апреля соглашение подписали руководители концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», Корпорации тактического ракетного вооружения, концерна «Моринформсистема-Агат», АО «Швабе», а также Концерна радиоэлектронных технологий.

«Благодаря этому консорциуму мы сможем ещё лучше наладить взаимодействие между производителями медтехники, а также бизнеса с органами власти и профильными ассоциациями. Сейчас особенно важно, чтобы не было никаких “глухих телефонов” и чтобы мы могли помогать друг другу всем, чем можем», — резюмировал Евгений Куйвашев.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».