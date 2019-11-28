В Свердловской области браконьер расправился с охотинспекторами

Два инспектора Свердловской области по федеральному государственному надзору в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания стали жертвами браконьера в в Таборинском районе Свердловской области, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет Ura.ru.

Инцидент произошёл в охотничьем домике в шести километрах от деревни Фирули. Охотинспекторы Андрей Киргинцев и Сергей Ворохобов преследовали браконьера и обнаружили его в охотничьем домике, браконьер оказал сопротивление. Он выстрелил в Киргинцева, а после этого ударил топором по голове Ворохобова, а также несколько раз ударил его ножом.

«Киргинцев умер от потери крови после огнестрельного ранения, за жизнь Ворохобова борются врачи. Браконьер задержан», — добавил иснайдер.

В СКР по Свердловской области обещали предоставить комментарий позже.

По данным регионального департамента по охране животного мира, последний раз браконьеры убивали охотинспекторов в области 17 лет назад — 11 декабря 2002 года браконьер застрелил инспектора Александра Григорьева в Камышловском районе. Посмертно Григорьев был награждён орденом Мужества.