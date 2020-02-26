В Свердловской области больше тысячи врачей ушли из государственных больниц в частные клиники

Правительство Свердловской области сообщило, что за последние два года отток врачей из государственных в частные клиники Свердловской области составил тысячу человек, пишет E1.ru.

«В свердловских учебных медзаведениях за федеральный и областной счёт в последние годы был увеличен набор целевиков — ежегодно за госсчёт готовят уже больше 400 будущих врачей. Медики, переезжающие для работы в отдаленные населённые пункты, получают выплаты в 1,5 миллиона рублей. Подъёмные платят и молодым специалистам, которые устраиваются в государственные и муниципальные учреждения здравоохранения», — сказали в правительстве.

Там также отметили, что, несмотря на меры поддержки, решить проблему дефицита кадров в больницах региона до сих пор не удалось. Для того чтобы избежать оттока кадров, министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков предложил ввести шестилетний запрет для выпускников медицинских вузов на работу в частных больницах и клиниках. Идея была воспринята неоднозначно и вызвала широкое обсуждение в Сети.