Глава Минздрава Свердловской области предложил запретить выпускникам медвузов работать в частных клиниках

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков на круглом столе «О мерах, направленных на сокращение кадрового дефицита в здравоохранении» в Общественной палате России предложил ввести шестилетний запрет для выпускников медицинских вузов на работу в частных больницах и клиниках, сообщает профильный сайт «Медвестник».

По мнению Цветкова, эта мера позволит сократить отток кадров из государственного здравоохранения. Идею Цветкова поддержал первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Николай Дайхес. По словам главы комитета Госдумы по охране здоровья граждан Дмитрия Морозова, в частную медицину сегодня уходит около 17% выпускников.

Ранее дефицит медицинских кадров был признан причиной скандала с массовым увольнением хирургов в двух больницах Нижнего Тагила, которые жаловались на низкие зарплаты и высокую нагрузку. В городской больнице № 1 Тагила отмечали, что «сложившаяся ситуация является следствием кадрового дефицита, который длится уже не первый год и касается медицины в целом, а не одного учреждения в частности».