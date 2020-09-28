В Свердловской области больше половины больных COVID-19 — дети

На сегодняшний день в Свердловской области лечение от коронавируса проходят 6614 человек, больше половины из них — дети (3347). Об этом в своём Instagram сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

По словам губернатора, дети сейчас «особенно подвержены риску» из-за начала учебного года.

На Среднем Урале на карантин закрыт 621 класс в школах (321 — из-за коронавируса, 300 — из-за гриппа и ОРВИ) и 121 группа в детских садах (38 — из-за коронавируса, 83 — из-за гриппа и ОРВИ), ещё пять садиков закрыты полностью (один — из-за коронавируса, четыре — из-за гриппа и ОРВИ).

«В этот период очень важно следовать всем рекомендациям санитарных врачей: в частности, носить маски, соблюдать социальную дистанцию. При первых признаках респираторного заболевания — не затягивать с лечением и при необходимости обращаться к врачу», — напомнил губернатор.

Куйвашев также добавил, что в Свердловской области продолжается прививочная кампания. Всего планируется привить от гриппа 65% жителей региона — более 2,7 млн человек. В больницы уже поступили 46% (851 850 доз) вакцин для взрослых и 39% (327 610) — для детей. В ближайшее время должна поступить новая партия.