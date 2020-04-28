В Свердловской области больных коронавирусом лечат препаратом «Триазавирин», эффективность которого не доказана

В Свердловской области пациентов с подтверждённым COVID-19 лечат препаратом «Триазавирин», эффективность которого не доказана. Об этом в своём Instagram рассказал губернатор региона Евгений Куйвашев. Он добавил, что на сегодняшний день не существует препаратов с подтверждённой эффективностью при лечении коронавируса.

Куйвашев пояснил, что медики региональных больниц используют «Триазавирин» на ранних стадиях течения болезни, вызванной коронавирусом. В целом для лечения COVID-19 в мире сейчас используются три протокола: «малярийный» (хлорохин, гидроксихлорохин, мефлохин), «ВИЧ-протокол» (калетра) и «инновационный» (ремдесивир в третьей стадии коронавирусной инфекции). Помимо этого, на поздних стадиях болезни используются препараты, подавляющие иммунитет: моноклональные антитела (актемра), ингибиторы JAK-киназ. Губернатор отметил, что подтверждённого и обоснованного эффекта нет ни у одного протокола.

«Основываясь на эмпирических наблюдениях и статистических показателях больных в Свердловской области (539 выявленных, из них 108 вылечившихся и 19 тяжёлых), мы видим различия в характеристиках исходов болезни с другими регионами. Единственное различие — применение “Триазавирина” у всех пациентов Свердловской области. Также отмечу, что не было побочных явлений», — написал Куйвашев.

Он добавил, что региональный Минздрав рекомендовал «Триазавирин» в качестве профилактического средства для врачей, находящихся в контакте с больными. Сейчас для больниц Свердловской области закуплено 150 тысяч упаковок лекарства.

«Доказательств эффективности “Триазавирина” нет. Как нет доказательств эффективности любого другого препарата от COVID-19», — заявил губернатор.

Куйвашев добавил, что свердловские медики следят за всеми мировыми новинками в лечении коронавируса.

«Среди новинок — препараты плазмы крови, антикоагулянты для препятствования тромбозов. Но эти технологии применяются только на поздних стадиях болезни, фактически только в реанимации. Мы к этому готовы, но должны думать и о том, что делать, чтобы болезнь не дошла до реанимационных стадий», — сообщил Куйвашев.

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