В Свердловской области бары и рестораны снова смогут работать ночью

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал снятие ограничений на работу заведений общепита после 23:00. К прежнему режиму работы бары и рестораны региона смогут вернуться с 5 февраля.

«Одним из вопросов, поднятых сегодня на заседании регионального оперштаба, стало возвращение заведений общепита к работе без ограничений по времени. Существующие условия нам позволяют пойти на этот шаг. С 5 февраля мы планируем снять запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время — с 23.00 до 6.00. Но при условии строгого следования всем санитарным правилам», — написал в своём Instagram Евгений Куйвашев.

Также губернатор объявил о возвращении к полной загрузке частных детских садов, которые сейчас работают с 50-процентной наполняемостью. Они смогут вернуться к полноценной работе с понедельника, 8 февраля.