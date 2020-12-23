В Свердловской области банда чёрных риелторов оставила без квартир 38 человек из 25 регионов России

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал виновными четырёх человек по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданам). Они оставили без квартир 38 человек из 25 регионов России.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, в 2016 году Артём Дмитриев организовал преступную группу, куда вошли Светлана Попенова, Наталья Пантикова и Екатерина Бардова. Они арендовали несколько офисов в Екатеринбурге и начали размещать в интернете объявления о сдаче квартир в аренду. Чёрные риелторы указывали низкие цены и ложные сведения. После того как им поступали деньги за аренду, псевдориелторы прекращали связываться с потерпевшими.

«Расследование длилось порядка 17 месяцев. Собранная информация с доказательствами причастности задержанных к совершёным преступлениям вместилась в 45 томов», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Суд приговорил Артёма Дмитриева к пяти годам колонии общего режима, Светлану Попенову — к четырём годам колонии общего режима с отсрочкой отбытия наказания до достижения её ребёнком возраста 14 лет, Наталью Пантикову — к трём годам и шести месяцам колонии общего режима с отсрочкой отбытия наказания до достижения её ребенком возраста 14 лет, Екатерину Бардову — к трём годам лишения свободы условно.