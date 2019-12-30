В Свердловской области банда чёрных риелторов оставила без квартир 20 человек

В городе Полевском Свердловской области передано в суд дело банды чёрных риелторов, в которую входили семь человек: юрист, бывшие полицейские, мастер спорта по боксу, а также «потомственная колдунья». На счету злоумышленников 20 обманутых граждан, причинённый их действиями ущерб составил порядка 25 млн рублей.

Как рассказал URA.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, банда действовала с 2013 по 2017 год. Аферисты находили одиноких людей, страдающих от алкогольной зависимости и имеющих большие долги за коммунальные услуги. Их поили спиртным и уговаривали продавать квартиры, обещая погасить долги перед коммунальщиками и помочь купить другое жильё. В итоге чёрные риелторы присваивали квартиры.

Среди членов банды был бывший начальник милиции общественной безопасности ОМВД Полевского.

Женщина, называвшая себя потомственной колдуньей, проводила оккультные обряды при совершении преступлений и «отвороты», чтобы повлиять на ход следствия.