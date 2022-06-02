В Свердловской области анонсировали отмену масочного режима

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал отмену в регионе масочного режима. Данная тема обсуждалась сегодня, 2 июня, на заседании оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Ожидается, что соответствующий документ будет подписан в ближайшее время.

Напомним, в конце апреля глава региона ослабил масочный режим. С 30 апреля жители Свердловской области должны носить маски только в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях в них, где при определённых условиях может одновременно находиться более 50 человек.