В Свердловской области «альфонс» уговаривал девушек оформить кредиты, забирал деньги и исчезал

В Свердловской области 25-летний мужчина пойдёт под суд за мошенничество. Он уговаривал девушек оформить кредиты, забирал деньги себе, а через некоторое время пропадал. Таким образом «альфонсу» удалось выманить более 500 тысяч рублей с местных жительниц.

Первое заявление о мошенничестве поступило в дежурную часть ОВД Красноуфимска в августе 2019 года. 33-летняя женщина рассказала, что познакомилась с мужчиной в социальных сетях. За месяц общения он убедил женщину оформить на её имя несколько кредитов на общую сумму более 140 тысяч рублей. Из них 50 тысяч ушло на покупку телефона для кавалера, остальное, якобы, на ремонт его машины. При этом мужчина обещал своевременно оплачивать кредиты, однако вскоре он внёс бывшую возлюбленную в «чёрный список», заблокировав её номер.

Позже, действуя по такой же схеме, мужчина познакомился с жительницей 24-летней жительницей Екатеринбурга. На этот раз своей будущей жертве он заявил, что кредит необходим для покупки грузового автомобиля и квартиры в Москве, куда они намеревались переехать на постоянное место жительства. Для подтверждения серьёзности отношений он сделал девушке предложение. Так, екатеринбурженка передала жениху 398 000 рублей, а он через некоторое время скрылся.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, мужчина оказался жителем Ростовской области, а нашли в СИЗО Ростова-на-Дону, куда он попал за аналогичные преступления. Ранее его также признавали виновным в грабеже, краже и мошенничестве. В Свердловской области его будут судить по ч. 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).