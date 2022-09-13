В Свердловской области 6-летний мальчик утонул в выгребной яме

Серовская городская прокуратура организовала проверку по факту гибели 6-летнего мальчика в посёлке Красноярка Серовского ГО. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе областной прокуратуры, сообщение о пропаже ребёнка поступило в оперативные службы вечером 11 сентября.

Через несколько часов мальчик был обнаружен мёртвым в затопленной водой овощной яме на территории своего садового дома. По информации прокуратуры, 6-летний ребёнок воспитывался в неблагополучной семье, которая ранее состояла на учёте, но была снята с него в 2020 году. Кроме того, после снятия с учёта в органах профилактики безнадзорности и нарушений семья малыша привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Как сообщил АН «Между строк» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, тревогу подняла 36-летняя соседка.

«В тот роковой день, в период с 17:30 до 18:00, мальчик уехал из дома кататься на велосипеде и пропал, сотового телефона он с собой не имел. Малыш воспитывался в полной семье — 36-летней матерью и 45-летним отцом, ранее судимым в 2020 году по статье УК “Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью”. В семье ещё есть старший 12-летний сын, который учится в местной школе. Родители в общей сложности ранее привлекались к административной ответственности 5 раз. В розыске мальчика было задействовано более 70 полицейских и добровольцев. Колодец, в котором нашли тело, был выкопан около 20 лет назад главой семьи для использования в качестве выгребной ямы, но по назначению не использовался. Велосипед мальчика сыщики обнаружили в той же яме. Более подробные и точные обстоятельства трагедии выясняют представители МВД и Следственного комитета», — отметил полковник Горелых.

Серовским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных действий. Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы.