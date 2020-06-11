В Свердловской области — 312 новых случаев заражения коронавирусом. В Нижнем Тагиле зафиксировано 15 заболевших

На территории Свердловской области зарегистрировано 312 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+190), Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Каменска-Уральского, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Кушвы, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила (+15), Нижней Туры, Невьянска, Полевского, Первоуральска, Ревды, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сысертского, Тавдинского городских округов, а также у одного жителя другого региона России. Всего в регионе зарегистрировано 8506 случаев коронавируса.

«Состояние 80 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 73 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 37 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 635. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 148 человек. Всего уральские врачи вылечили 3790 пациентов», — говорится в сообщении штаба.

В России за последние сутки выявлено 8779 новых случаев коронавируса в 84 регионах, 36,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода, полностью выздоровело 8367 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 502 436 случаев коронавируса в 85 регионах, за весь период зафиксировано 6532 летальных исхода, выздоровело 261 150 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».