В Свердловской области — 268 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле заболели 24 человека

На территории Свердловской области за прошедшие сутки зафиксировано 268 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+131), Арамильского, Ачитского, Алапаевского городских округов, Асбеста, Берёзовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхотурья, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуральска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Ивделя, Кушвы, Кировграда, Среднеуральска, Красноуфимского района, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила (+24), Полевского, Североуральска, Слободо-Туринского района, Сысертского и Тавдинского городских округов. Всего в регионе зарегистрировано 13 767 случаев новой коронавирусной инфекции.

«Состояние 149 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 119 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 52 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 654. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписан 261 человек. Всего уральские врачи вылечили 8197 пациентов», — сообщили в штабе.

Также зарегистрировано 5 случаев смерти больных коронавирусом, общее число случаев — 119.

Накануне главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов охарактеризовал ситуацию с заболеваемостью как стабильную.

«Мы находимся на устойчивом плато, хотя немножко пошли колебания последние два дня. Но фиксируются хорошие показатели: уменьшается количество больных детей, больше бессимптомных форм, за счёт выписок освобождается коечный фонд для новых госпитализаций», — заявил он.

В России за последние сутки выявлено 6632 новых случая коронавируса в 84 регионах, 29,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 168 летальных исходов, полностью выздоровели 8986 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 674 515 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 027 летальных исходов, выздоровели 446 879 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».