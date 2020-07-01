В Свердловской области — 256 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле заболели 33 человека

За прошедшие сутки на территории Свердловской области зарегистрировано 256 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+144), Алапаевского, Арамильского, Артёмовского, Асбестовского городских округов, Белоярского, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхотурья, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуральска, Нижнего Тагила (+33), Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Кушвы, Ирбита и Ирбитского района, Камышлова, Кировграда, Невьянска, Нижнесергинского района, Новолялинского, Полевского городских округов, Слободо-Туринского района, Шалинского городского округа. Всего в регионе зарегистрировано 13 048 случаев новой коронавирусной инфекции.

Отмечается, что данные по заболевшим в Екатеринбурге — уточнённая статистика по работе лабораторий при медучреждениях Екатеринбурга, часть ранее проведённых которыми исследований вошла в сегодняшнюю статистику.

«Состояние 146 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 114 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 54 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 609. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 155 человек. Всего уральские врачи вылечили 7614 пациентов», — сообщили в штабе.

Также в области зарегистрировано 6 случаев смерти больных коронавирусом, всего от инфекции скончался 101 человек.

В России за последние сутки выявлено 6556 новых случаев коронавируса в 83 регионах, 31,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 216 летальных исходов, полностью выздоровело 10 281 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 654 405 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9536 летальных исходов, выздоровело 422 931 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».