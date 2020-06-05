В Свердловской области — 251 новый случай заражения коронавирусом. В Нижнем Тагиле заразились 9 человек

В Свердловской области лабораторно подтверждён 251 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.

Вирус обнаружен у жителей Екатеринбурга (+190), Алапаевска, Асбеста, Артинского и Белоярского городских округов, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхних Серёг, Верхотурья, Горноуральского, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Краснотурьинска, Нижних Серёг, Нижнего Тагила, Невьянска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Рефтинского, Серова, Сысертского, Тавдинского, Тугулымского и Шалинского городских округов. Всего в Свердловской области зафиксировано 6930 случаев коронавируса.

«Состояние 71 госпитализированного оценивается как тяжёлое, 68 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 39 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 525. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано ещё 170 человек. Всего врачи вылечили 2997 пациентов», — сообщили в штабе.

Кроме того, зарегистрировано ещё два случая смерти больных коронавирусом, общее число случаев — 37.

В России за последние сутки выявлено 8726 новых случаев коронавируса в 85 регионах, 37,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 144 летальных исхода, полностью выздоровело 8057 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 449834 случая COVID-19 коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5528 летальных исходов, выздоровело 212680 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности города к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».