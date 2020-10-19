В Свердловской области — 249 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле заболели 14 человек

На территории Свердловской области за прошедшие сутки ещё 249 человек заразились коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+155), Алапаевска, Асбеста, Богдановича, Бисерти, Берёзовского, Верхней Пышмы, Верхней Салды, ЗАТО Свободный, Ирбита, Качканара, Краснотурьинска, Кушвы, Каменска-Уральского и Каменского района, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила (+14), Нижней Салды, Невьянска, Полевского, Первоуральска, Ревды, Режа, Сысертского городского округа, Сухого Лога, Среднеуральска, Серовского городского округа, Тавдинского, Тугулымского, Талицкого городских округов. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 32912.

«Состояние 200 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 169 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 107 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 625. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 299 человек. Общее число выписанных достигло 24816. Зарегистрировано 7 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 699», — сказаил в штабе.

В России за последние сутки выявлено 15982 новых случая коронавируса, зафиксировано 179 летальных исходов, полностью выздоровели 5328 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1415316 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24366 летальных исходов, выздоровели 1075904 человека.