В Свердловской области 245 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле болезнь выявили у троих человек

За минувшие сутки на территории Свердловской области зарегистрировано 245 новых случаев заражения COVID-19. Из них 3 — в Нижнем Тагиле. По данным оперативного штаба, умерли два пациента с коронавирусом.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 9071 случай заболевания, в Нижнем Тагиле — 346 случаев. Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+165), Верхней Пышмы, Первоуральска, Берёзовского, Алапаевска, Артемовского, Ирбита, Каменска-Уральского, Красноуфимска, Невьянска, Нижнего Тагила, Асбеста, Ачита, Белоярского, Каменского района, Кировграда, Кушвы, Пышминского района, Режа, Ревды, Среднеуральска.

Сейчас 88 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, из них 42 — на аппаратах ИВЛ.

За всё время пандемии умерли 50 человек, выздоровел — 4021 пациент.

В России за последние сутки выявлено 8706 новых случаев коронавируса в 84 регионах, 34,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 114 летальных исхода, полностью выздоровело 5271 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 520 129 случаев коронавируса в 85 регионах, за весь период зафиксировано 6829 летальных исхода, выздоровело 274 641 человек.