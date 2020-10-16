В Свердловской области — 219 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле 29 заболевших

В городах Свердловской области за минувшие сутки выявлено 219 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+113), Богдановича, Кушвы, Нижнего Тагила (+29), Сухого Лога, Первоуральска, Бисертского городского округа, Каменска-Уральского, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Ревды, Камышлова, Красноуфимска и Красноуфимского района, Серова, Нижнесергинского муниципального района, Асбеста, посёлка Уральский, Ачитского и Режевского городских округов, Ирбита и Ирбитского района, Горноуральского городского округа, Ивделя, Краснотурьинска и Североуральска. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 32193.

«Состояние 180 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 169 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 100 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 607. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 224 человека. Общее число выписанных достигло 23953. Зарегистрировано 6 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 678», — рассказали в штабе.

В России за последние сутки выявлено 15150 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 232 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8485 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1369313 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 23723 летальных исхода, выздоровели 1056582 человека.