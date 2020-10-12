В Свердловской области 218 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле заболели 8 человек

На территории Свердловской области за прошедшие сутки выявлено 218 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+134), Кушвы, Нижнего Тагила (+8), Полевского, Сухого Лога, Каменска-Уральского и Каменского городского округа, Красноуральска, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Ревды, Дегтярска, Камышлова и Камышловского района, Красноуфимска и Красноуфимского района, Серова, Белоярского, Асбеста, Ачитского, Режевского, Арамильского городских округов, Алапаевска и Алапаевского района, Ирбита, Артинского городского округа, Верхней Салды, Ивделя, Рефтинского городского округа, Байкаловского муниципального района, Горноуральского городского округа, Краснотурьинска, Лесного. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 31 342.

«Состояние 174 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 145 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 86 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 600. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписан 151 человек. Общее число выписанных достигло 23 202. Зарегистрировано 4 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 655», — сказали в штабе.

В России за последние сутки выявлено 13 592 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 125 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3793 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 312 310 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 722 летальных исхода, выздоровели 1 024 235 человек.