В Свердловской области 21 мая пожарные потушили 3,9 тысячи гектаров леса 

За прошедшие сутки сотрудники МЧС, специалисты авиалесоохраны и лесничеств на территории Свердловской области ликвидировали 19 природных пожаров на площади 3,9 тысячи гектаров. Как сообщили АН «Между строк» в департаменте информационной политики региона, распространение огня на площади 2 тысячи гектаров остановили в Сухом Логу. В Режевском городском округе потушен лес на площади тысяча гектаров, в Артёмовском городском округе — 300 гектаров, в Гаринском округе — 120 гектаров, в Горноуральском городском округе — 414 гектаров, в Алапаевске — 22 гектара.

С огнём борются более 1,2 тысячи человек, задействовано свыше 240 единиц спецтехники, в том числе спецавиация. На пожарах работало шесть бортов, всего произведено 56 сбросов (533 тонны воды). На конец дня в регионе действовало 35 природных пожаров на общей площади 3,4 тысячи гектаров, из них 12 пожаров на площади 2,1 тысячи гектаров локализовано. В ведомстве отметили, что угрозы населённым пунктам нет.

Напомним, на всей территории Свердловской области действует особый противопожарный режим, установленный решением Евгения Куйвашева. Согласно нему, не допускается использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, стерни, соломы, порубочных и пожнивных остатков, проведение пожароопасных работ. А также любые строительные и производственные огневые работы, в том числе сварка, запуски фейерверков и организация фаер-шоу. Помимо этого, нельзя разводить костёр и пользоваться мобильным мангалом даже на территории собственного дачного или садового участка. Для профилактики возникновения лесных пожаров в Свердловской области до 1 июня также приостановлен сезон весенней охоты, запрещено посещение ряда природных и лесных парков.

В ведомстве напомнили, что причиной большинства пожаров на Среднем Урале по-прежнему остаётся человеческий фактор. Специалисты Минприроды, лесничеств, МВД и МЧС обходят популярные места отдыха граждан, леса, участки вдоль дорог и вблизи садоводств для проверки соблюдения правил пожарной безопасности в населённых пунктах и лесах.

«В случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщить о нём по бесплатному телефону лесной охраны 8 (800) 100-94-00, по единому номеру 112 вызова экстренных служб на территории Российской Федерации или передать фотографию дыма или огня с помощью мобильного приложения “Берегите лес”», — уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В МЧС напоминают, что размер административного штрафа за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия особого противопожарного режима для граждан составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей. За уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём или иными источниками повышенной опасности, если эти деяния причинили значительный ущерб, предусмотрена уголовная ответственность: наложение штрафов от 300 до 500 тысяч рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до 2 лет, либо принудительные работы до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Если лесные насаждения уничтожены или повреждены в результате поджога, то наказанием станет штраф до миллиона рублей либо лишение свободы до 8 лет со штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей.