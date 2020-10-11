В Свердловской области 209 новых случаев COVID-19. В Нижнем Тагиле заболели 9 человек

За минувшие сутки в Свердловской области было выявлено 209 новых случаев коронавирусной инфекции. В том числе 9 — в Нижнем Тагиле. Всего с начала пандемии COVID-19 был лабораторно подтверждён у 31 124 жителей региона.

«Состояние 163 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 143 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 88 — на аппаратах ИВЛ», — рассказали в оперативном штабе.

За сутки из больниц региона были выписаны 145 человек, всего уральские врачи вылечили 23 051 пациента.

Зарегистрировано 5 летальных исходов. С начала пандемии умер 651 свердловчанин.

В России за последние сутки выявлено 13 634 новых случая коронавируса. Зафиксировано 149 летальных исходов, полностью выздоровели 4240 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 298 718 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 448 летальных исходов, выздоровели 1 020 422 человека.