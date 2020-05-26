В Свердловской области — 207 новых случаев заражения коронавирусом

В Свердловской области выявлено 207 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.

Вирус подтверждён у жителей Екатеринбурга (+166), Асбеста, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Дегтярска, Заречного, Кушвы, Нижних Серёг, Новоуральска, Первоуральска, Ревды, Режа, Среднеуральска, Шали, а также у одного жителя другого региона России.

Всего в Свердловской области зарегистрировано 4190 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19 — общее число достигло 20.

В России за последние сутки выявлено 8915 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 41,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода, полностью выздоровело 12 331 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 362 342 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3807 летальных исходов, выздоровело 131 129 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».