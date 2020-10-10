В Свердловской области 198 новых случаев COVID-19. В Нижнем Тагиле заболели 19 человек

За минувшие сутки в Свердловской области было выявлено 198 новых случаев коронавирусной инфекции. В том числе 19 — в Нижнем Тагиле. Всего с начала пандемии COVID-19 был лабораторно подтверждён у 30 915 жителей региона.

«Состояние 138 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 130 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 68 — на аппаратах ИВЛ», — рассказали в оперативном штабе.

За сутки из больниц региона были выписаны 140 человек, всего уральские врачи вылечили 22 906 пациентов.

Зарегистрировано 6 летальных исходов. С начала пандемии умерли 646 свердловчан.

В России за последние сутки выявлено 12 846 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 197 летальных исходов, полностью выздоровел 6781 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 285 084 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 454 летальных исхода, выздоровели 1 016 202 человека.