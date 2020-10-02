В Свердловской области — 164 новых случая коронавируса. В Нижнем Тагиле выявлено 20 заболевших

На территории Свердловской области выросло число заразившихся коронавирусной инфекцией — за сутки заболевание выявлено у 164 жителей региона, сообщает оперативный штаб по борьбе С COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+88), Артемовского, Асбеста, Белоярского городского округа, Бисерти, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Красноуральска, Красноуфимского района, Краснотурьинска, Нижней Туры, Нижнего Тагила (+20), Нижней Салды, Новой Ляли, Первоуральска, Рефтинского, Слободо-Туринского района, Серова. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 29475.

«Состояние 100 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 87 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 45 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 556. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 89 человек. Общее число выписанных достигло 21967. Зарегистрировано 2 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 607», — рассказали в оперштабе.

В России за последние сутки выявлено 9412 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 186 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6054 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1194643 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21077 летальных исходов, выздоровело 970296 человек.